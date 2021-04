Paus wil naar Libanon, maar pas als er een regering is

Paus Franciscus heeft opnieuw beloofd naar Libanon te reizen, maar pas als er een nieuwe regering gevormd is. Dat zei hij tegen de toekomstige minister-president Saad Hariri.

Vaticaanstad

Hariri bezocht de paus donderdag in Rome. Het Vaticaan liet weten dat de paus ‘zijn nabijheid met het Libanese volk, dat een periode van grote moeilijkheden en onzekerheden doormaakt, opnieuw heeft uitgedrukt’.

De paus riep alle politici op samen te werken en ook in de toekomst ‘een plaats van ontmoeting, samenleven en pluralisme’ te zijn. Libanon verkeert momenteel in een grote politieke crisis, maar wordt door Rome gezien als voorbeeld van vreedzaam samenleven in het Midden-Oosten. <

