Katholieke kerk Haïti staakt drie dagen uit solidariteit met ontvoerde missionarissen

De rooms-katholieke kerk in Haïti heeft woensdag voor een periode van drie dagen alle activiteiten gestaakt uit solidariteit met een groep ontvoerde missionarissen. Dat betekent dat ook katholieke scholen en universiteiten dicht blijven. Katholieke ziekenhuizen blijven echter open.

De kerk van San Pedro in Port-au-Prince, de hoofdstad van Haïti waar bisschoppen op 15 april tijdens de mis baden voor de zeven ontvoerde geestelijken en drie familieleden.

Port-au-Prince

Directe aanleiding is de ontvoering door een lokale bende van een groep van vijf priesters, twee vrouwelijke religieuzen en drie familieleden van een priester - waarvan de oudste inmiddels is vrijgelaten. De anderen zitten tien dagen na hun kidnapping op 11 april nog steeds vast. De gijzelnemers eisen losgeld en dreigen de gegijzelden niet meer te voeden.

In alle rooms-katholieke kerken van het land wordt voor de bevrijding van de groep gebeden en vrijdag zullen alle kerkklokken luiden. Deze ontvoering staat in een groter geheel van ontvoeringen. Volgens de Verenigde Naties zijn die in Haïti vorig jaar met 20 procent gestegen.

Twee van de ontvoerden hebben de Franse nationaliteit. ‘De situatie in Haïti i..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .