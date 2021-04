Martin Scorsese maakt docu over homopastoraat van jezuïet James Martin

De Amerikaanse filmmaker Martin Scorsese produceert een documentaire over het pastoraat onder LHBT-katholieken door de beroemde Amerikaanse jezuïet James Martin. De film gaat in juni in première.

New York

De documentaire met de titel ‘Building a Bridge’ (een brug bouwen) is gebaseerd op het gelijknamige boek van James Martin dat in 2017 verscheen en een jaar later ook in het Nederlands werd vertaald.

Volgens de documentairemakers Evan Mascagni en Shannon Post volgt de film James Martin ‘en de levens die hij heeft beïnvloed’. Onder hen een moeder van de een doodgeschoten homoseksueel in een homobar in Orlando, ‘een gezin met drie queer broers en zussen en een student die probeert zijn homoseksuele en katholieke identiteit te verzoenen’.

Martin probeert in zijn boek vanuit de katholieke traditie ‘met respect, compassie en gevoeligheid’ een brug te slaan naar LHBT’ers. Maar binnen de rooms-katholieke kerk stuiten zijn activit..

