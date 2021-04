Paus schenkt opnieuw beademingsapparaten aan Colombia

Vaticaanstad

Volgens de Colombiaanse bisschoppenconferentie is al het materiaal via de pauselijke nuntiatuur in de hoofdstad en met hulp van het Colombiaanse leger verzonden naar twee ziekenhuizen in de stad Quibdo, in het noordwesten van het land.

Sinds het begin van de coronapandemie heeft paus Franciscus met enige regelmaat beademingsapparatuur geschonken aan landen en gebieden waar de nood hoog is, waaronder Brazilië, Kameroen, Oekraïne, China en Zimbabwe. Dit was het tweede geschenk aan Colombia. <

