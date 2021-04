Sant’Egidio organiseert een luchtbrug voor vluchtelingen uit Syrië

Parijs

Het akkoord over de luchtbrug, waardoor vluchtelingen niet een gevaarlijke overtocht over zee hoeven te maken, werd in Parijs ondertekend. Vanaf 2017 kwamen dankzij een eerste akkoord al 504 vluchtelingen dankzij een luchtbrug van Sant’Egidio naar Frankrijk. Het nieuwe akkoord is een verlenging ervan.

Kwetsbare gezinnen die zich momenteel in vluchtelingenkampen in Libanon bevinden hebben voorrang, schrijft het akkoord voor. Verder stelt het eisen aan de identificatie, de ontvangst en de integratie van de vluchtelingen in Frankrijk, waar de organisatie zorg voor gaat dragen, samen met de katholieke organisatie Semaines Sociales de France.

Soortgelijke luchtbruggen bestaan ook al in België, Andorra en Italië, waar Sant’Egidio nauw same..

