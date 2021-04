Indiase bisschop vraagt om crematie omdat kerkhoven vol liggen met coronadoden

De rooms-katholieke bisschop van Ahmadabad in West-India roept zijn gelovigen op te kiezen voor crematie omdat er op kerkhoven bijna geen plaats meer is vanwege het grote aantal coronadoden.

New Delhi

Bisschop Athanasius Rethna Swamy deed de oproep in een herderlijk schrijven. Hij schrijft dat de laatste wil van de overledene vanzelfsprekend gerespecteerd moet worden, maar vindt de huidige omstandigheden zodanig dat aandringen op crematie in plaats van begraven op zijn plaats is.

In alle gevallen moeten overledenen in elk geval een waardig afscheid krijgen, schrijft de bisschop, ook in coronatijden.

Hindoes kiezen over het algemeen voor crematie, christenen juist meestal voor een begrafenis. Maar de bisschop wijst zijn gelovigen er volgens de katholieke nieuwssite Ucanews op dat crematie ook verenigbaar is met de katholieke leer. Bovendien zou de hygiëne bij crematie beter te waarborgen zijn waardoor verder besmettingsgevaar ve..

