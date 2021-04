Amerikaanse bisschop vertrekt na Vaticaans onderzoek naar toedekken misbruik

De rooms-katholieke bisschop Michael Hoeppner (71) van het Amerikaanse bisdom Crookston in Minnesota is opgestapt wegens toedekken van seksueel misbruik door priesters in zijn bisdom.

Vaticaanstad

‘Paus Franciscus heeft het ontslag geaccepteerd’, zo klonk het volgens de gebruikelijke terminologie in Rome. Maar het bisdom liet weten dat de paus het terugtreden van Hoeppner had geëist. Aartsbisschop Bernard Hebda had op verzoek van Rome tot twee keer onderzoek gedaan naar de zaak. Hoeppner was de eerste bisschop die onderworpen werd aan de in 2019 door Franciscus afgekondigde aangescherpte regels omtrent de behandeling van gevallen van kerkelijk seksueel misbruik. <

