Kardinaal Edward Cassidy overleden

Newcastle

De Australische prelaat was van 1984 tot 1988 pauselijk nuntius in Den Haag. In 1989 volgde hij de Nederlandse kardinaal Willebrands op als voorzitter van de Pauselijke raad voor de eenheid van de christenen in Rome. In die hoedanigheid ondertekende hij in 1999 ook de overeenkomst met de lutherse kerken over de rechtvaardigingsleer. Voorafgaand aan de benoeming in het Vaticaan, een taak die hij bij zijn pensionering in 2001 neerlegde, was hij als diplomaat van de Heilige Stoel werkzaam geweest in onder meer in Taiwan, Bangladesh en Zuid-Afrika. <

