Küng en Ratzinger begrepen Jezus heel verschillend, maar ze vullen elkaar daarin aan

Decennialang werden Joseph Ratzinger en Hans Küng als rooms-katholieke theologen tegenover elkaar gezet. In de media ging de aandacht vooral uit naar Küngs ideeën over binnenkerkelijke hervormingen en Ratzingers verzet daartegen. Maar de verschillen in hun ‘aanvliegroutes’ om zinnig over Jezus van Nazareth te kunnen praten, zijn veel wezenlijker.