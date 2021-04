Postuum lof vanuit Rome voor veroordeelde theoloog Küng

Rome

Hans Küng wilde vernieuwing van de kerk, zei de Duitse kardinaal Walter Kasper in een interview met de Vaticaanse krant L’Osservatore Romano. Kasper was van 1961 tot 1964 wetenschappelijk assistent van Küng in het Duitse Tübingen. Hoewel Kasper met Küng over een aantal onderwerpen blijvend van mening verschilde, heeft dat hun vriendschap niet in de weg gestaan.

Küng was in staat om ‘het evangelie aan randkerkelijke mensen uit te leggen’, vindt Kasper. Maar zijn opvattingen over de kerk waren ‘te liberaal’. Ook was de wijze waarop Küng zijn kritiek formuleerde, onder meer op Benedictus XVI, volgens Kasper te scherp.

Küng moest in 1979 zijn taken als hoogleraar katholieke theologie neerleggen, maar hij bleef altijd in de kerk en sti..

