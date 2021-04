Vrees voor onlusten na plotseling overlijden van Ugandese aartsbisschop

De rooms-katholieke aartsbisschop Cyprian Kizito Lwanga (68) van de Ugandese hoofdstad Kampala is afgelopen zaterdag levenloos in zijn slaapkamer gevonden. Op Goede Vrijdag had hij forse kritiek geuit op het optreden van de regering. Die spreekt speculaties over een mogelijke vergiftiging tegen, maar er is vrees voor onlusten rond de uitvaart.