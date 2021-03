Moderator van katholieke charismatische vernieuwing legt functie neer wegens familie-omstandigheden

De Belgische moderator van Charis, de internationale organisatie van de rooms-katholieke charismatische vernieuwing in Rome, heeft zijn taken neergelegd. Jean-Luc Moens wil zich aan zijn gezin wijden dat een moeilijke tijd doormaakt.

Rome

Moens schrijft in een brief dat de oudste van zijn zeven kinderen en moeder van twee, in 2018 door gezondheidsproblemen verlamd is geraakt.

‘Tijdens mijn ontmoeting met paus Franciscus op 19 februari heeft de paus veel mededogen getoond voor de zware beproeving die wij doorstaan’, schrijft Moens. Franciscus heeft hem toen aangemoedigd ‘te bidden en te onderscheiden’ wat nu verder te doen. De paus heeft hem vrij gelaten in zijn besluit, schrijft Moens.

Moens, zelf lid van de uit Frankrijk afkomstige katholieke Emmanuelgemeenschap, schrijft dat hij in gebed een goddelijke stem heeft vernomen die zei: ‘Ik zal een nieuwe weg openen, daar waar er geen weg lijkt te zijn’. Dat was voor hem een bevestiging dat hij zich aan zijn gezin in ..

