Sigrid Kaag draagt medaillon met apostel Judas Taddeüs en bidt voor debatten

Den Haag

‘Die is me gegeven door een lieve vriendin naar aanleiding van het officiële werkbezoek aan het Vaticaan’, antwoordt Sigrid Kaag als zij gevraagd wordt naar de religieuze medaille die de afgelopen dagen in verschillende interviews en televisie-optredens te zien was.

Judas Taddeüs is een leerling van Jezus waarover vrijwel niets historisch bekend is. In de Sint-Pieter in Rome worden de vermeende overblijfselen van Judas Taddeüs bewaard. Kaag bracht op 6 en 7 juli 2020 een werkbezoek aan Rome en het Vaticaan.

‘Het is een heilige tot wie je je kunt wenden, zoals bij alle heiligen’, zegt de rooms-katholieke Kaag die haar persoonlijke geloof nooit onder stoelen of banken heeft geschoven. In de katholieke en orthodoxe traditie kunn..

