Chileense bisschop roept op tot burgerlijke ongehoorzaamheid: ‘ondanks verbod naar de mis’

De Chileense rooms-katholieke bisschop Bernardo Barstres heeft zijn gelovigen opgeroepen de lockdown-regels in de wind te slaan en toch naar de mis te gaan.

Santiago

‘Wij geloven dat wanneer een wet onjuist is en tegen ons geweten in gaat, je ongehoorzaam mag zijn’, zei Bastres zondag tijdens een preek. ‘Ik zeg dat als bisschop en als verantwoordelijke voor de rooms-katholieke kerk van Magallanes’, voegde hij er nog stevig aan toe.

Na kritiek van de minister van Volksgezondheid gaf Bastres maandag een verklaring af waarin hij zei dat zijn woorden moesten worden begrepen in de context van zijn dunbevolkte bisdom op bijna 3000 kilometer van de hoofdstad.

De Chileense overheid stelde onlangs opnieuw een strenge lockdown in in verschillende regio’s, waaronder de hoofdstad Santiago. Daarbij werden ook kerkdiensten aan banden gelegd. In eerste instantie werden alle kerkdiensten verboden, maar na krit..

