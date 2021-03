Paus Franciscus: ik kniel ook in de straten van Myanmar

Paus Franciscus heeft opgeroepen tot een eind aan het bloedvergieten in Myanmar. Hij verwees naar een non die daar op haar knieën viel om de politie te smeken betogers genade te tonen. ‘Ook ik kniel in de staten van Myanmar en zeg: stop het geweld’, zei Franciscus.

In Myanmar ontstond grote onrust toen het leger vorige maand de macht greep en regeringsleider Aung San Suu Kyi arresteerde. Burgers gaan sindsdien massaal de straat op om het herstel van de democratie te eisen. Er vielen zeker 180 doden toen veiligheidstroepen probeerden om protestacties de kop in te drukken.

Op sociale media ging onlangs de foto viral van de knielende non Ann Rose Nu Tawng. Zij zat in de stad Myitkyina tegenover een groepje politiemensen, waarvan er ook een aantal op hun knieën waren gevallen. ‘Ik zei dat ze mij konden doden, maar dat ik niet zou opstaan tot ze zouden beloven dat ze geen geweld zouden gebruiken tegen betogers’, zei de vrouw later in een interview.

Agenten zouden de non hebben verzekerd dat ze alleen de weg wilden vrijmaken, maar even later zou toch weer met scherp zijn geschoten op demonstrerende burgers. Toen Ann Rose Nu Tawng probeerde om slachtoffers te helpen, zou ze zelf zijn verblind door traangas.

De paus, die het land in 2017 bezocht, maakte woensdag nog eens duidelijk dat het geweld hem veel verdriet doet. ‘Ik voel de dringende behoefte om nog eens te spreken over de dramatische situatie in Myanmar’, zei de 84-jarige kerkvorst. ‘Daar verliezen veel mensen, vooral jongeren, hun leven bij pogingen om hun land hoop te bieden.’