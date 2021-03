Bij zegenen homorelaties valt logica in katholieke kijk op seksualiteit in duigen

Vaticaanstad

God ‘kan geen zonde zegenen’. Korter kan de de verklaring van de Congregatie voor de Geloofsleer van afgelopen maandag eigenlijk niet samengevat worden.

Veel westerse katholieken vinden een zegening eigenlijk een aardig compromis. Het huwelijk is namelijk in de rooms-katholieke kerk een sacrament. Een zegening van een homoseksuele relatie, waarvoor onder meer verschillende bisschoppen in Duitsland hebben gepleit, is een flinke trap lager, maar - zo zeggen voorstanders ervan - kan uitdrukking geven aan het feit dat zulke relaties hele waardevolle elementen bevatten zoals trouw, wederzijdse liefde, hulp en solidariteit. Maar het Vaticaan wil er niet aan.

Dat is niet alleen vanwege het feit dat deze voorstanders vooral binne..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .