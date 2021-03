Privé-missen voortaan verboden in Sint-Pieter

Het houden van privé-missen in de Sint-Pietersbasiliek in Rome wordt verboden en ook het vieren van de mis volgens de traditionalistische ritus wordt drastisch ingeperkt. De nieuwe regels van het Vaticaan zijn in lijn met de liturgische hervormingen uit 1970, maar leiden in traditionele kringen tot gefronste wenkbrauwen.

De Sint-Pietersbasiliek in Rome. (beeld Cathopic)

Vaticaanstad

‘s Ochtends kan men in de Sint-Pieter tientallen priesters de eucharistie zien vieren aan de vele zijaltaren. Velen van hen vieren de mis dan alleen. Sommigen vieren met z’n tweeën of drieën. Anderen hebben enkele gelovigen, bezoekers van de basiliek, om zich heen verzameld. Veel van deze priesters werken in het Vaticaan.

Maar dat moet vanaf 22 maart allemaal voorbij zijn, zo blijkt uit een Vaticaans document dat sinds afgelopen weekend op het internet circuleerde maar waarvan de authenticiteit inmiddels is vastgesteld. In het vervolg kunnen priesters en gelovigen dagelijks tussen 7 en 9 uur aan een van de vier eucharistievieringen in de basiliek deelnemen.

Hoewel er geen redenen voor de nieuwe regels worden gegeven, lijk..

