Charismatische kloosterstichter Enzo Bianchi bindt de strijd aan met paus Franciscus

Bose - Rome

Bose is een gehucht van niets. Verscholen in de Noord-Italiaanse bergen ten noorden van Turijn waren de huizen vervallen en verlaten toen Enzo Bianchi zich er in 1965 vestigde om er een nieuwe kloostergemeenschap te stichten: oecumenisch en bestaande uit mannen en vrouwen. Het gold decennialang als hoopvolle vernieuwingsbeweging binnen de katholieke kloostertraditie.

Maar op 13 mei 2020 bepaalde paus Franciscus dat Enzo Bianchi de plek moest verlaten, samen met twee broeders en een zuster, en wel voor het eind van de maand. Het was het resultaat van een visitatie.

Bianchi had zijn priorschap in 2017 vaarwel gezegd en broeder Luciano Manicardi was gekozen als zijn opvolger. De nieuwe prior stond te veel in de schaduw van de..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .