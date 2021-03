Als de paus moslims ‘broeders’ noemt: ziet hij een verwantschap die er niet is?

‘Broeders en zusters’ noemen christenen elkaar al sinds de vroegste kerk. Ook moslims hebben de gewoonte elkaar met ‘broeders’ aan te spreken. Wanneer paus Franciscus moslims ‘broeders’ noemt, zoals vorig weekend in Irak, komen er steevast protesten. Terecht? Of zijn moslims en christenen ook broeders en zusters van elkaar?

‘Vrijheid, gelijkheid en broederschap’, scandeerden de Franse revolutionairen aan het eind van de achttiende eeuw. Deze broederschap – het woord geldt inmiddels als seksistisch, omdat het de zusters lijkt uit te sluiten, maar wie vindt een inclusieve versie? – kan door gelovigen van jodendom, christendom en islam onderschreven worden. Zowel Bijbel als Koran brengt de verbondenheid van alle mensen tot uitdrukking in de verhalen over Adam en Eva, de oervader en de oermoeder van wie wij allen afstammen.

Maar tussen joden, moslims en christenen is er nog een tweede vorm van broederschap: de gemeenschappelijke oorsprong in Abraham, die als gezamenlijke aartsvader wordt gezien in zowel Bijbel als Koran. Voor Joden en Arabieren is dit een bloedb..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .