Document dat prostitutie in Duits klooster moest bewijzen blijkt vervalst

De zusters van een klooster in het Duitse Speyer staan voor de rechter. Zij worden ervan beschuldigd dat in hun weeshuizen in het verleden georganiseerde prostitutie zou hebben plaatsgevonden. Het document dat dat moest bewijzen blijkt echter vervalst.

Het moederhuis van de 'Zusters van de Goddelijke Verlosser' (Niederbronner Schwestern in de volksmond) in Niederbronn.

Nürnberg

Het kindertehuis in Speyer, dat door de Niederbronner Schwestern werd geleid, zou in de jaren 1960 het toneel zijn geweest van georganiseerde prostitutie, is de beschuldiging. In Duitse media circuleren sinds enkele maanden kopieën van een handgeschreven document dat dat zou bewijzen. Ook in andere kloosters zou dat zijn voorgevallen.

Maar experts wisten woensdag in de rechtbank van Nürnberg te melden dat de vermeende bladzijden uit het register op elektronische wijze op papier zijn gekomen dankzij het lettertype ‘Wiegel Kurrent’ dat sinds 2004 op internet beschikbaar is.

Daarbij komt dat de naam van de zuster die de boekhouding bijgehouden zou hebben in het klooster onbekend is en dat er een fout zit in de Latijnse naam van ..

