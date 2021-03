De ‘onsterfelijke’ snowboardheldin lijkt nu echt afscheid te moeten nemen

We hopen dat Bibian Mentel het eeuwige leven heeft en dat ze voor altijd gracieus surft tussen de piketpalen van de bestralingen en de operaties. Maar Bibian lijkt nu echt afscheid te moeten nemen, schrijft filmmaker Anne Christine Girardot.

Het verdrietige nieuws dat Bibian Mentel, onze nationale heldin op de snowboard, niet meer te genezen is kwam onlangs naar buiten. Op haar 27e raakte ze een been kwijt door botkanker, tot 15 keer toe heeft ze daarna gehoord dat de kanker weer de kop opgedoken was en toch keer op keer stapte ze op de snowboard en sleepte medailles binnen.

Een golf van verdriet en van teleurstelling overspoelde de sociale media. Bibian, de onsterfelijke, moet afscheid nemen, van ons en van haar gelief..