Paus benoemt vrouw als secretaris van de Pauselijke Bijbelcommissie

Paus Franciscus heeft de Spaanse exegete Nuria Calduch-Benages benoemd tot secretaris van de Pauselijke Bijbelcommissie. Zij is de eerste vrouw op deze post ooit.

Vaticaanstad

De oorspronkelijk uit Barcelona afkomstige religieuze is hoogleraar exegese aan de pauselijke universiteit Gregoriana in Rome en was eerder lid van de commissie die de mogelijkheid van vrouwelijke diakens onderzocht.

De voorzitter van de twintig leden tellende Bijbelcommissie is kardinaal Luis Ladaria, vanuit zijn functie als prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer. Afgelopen januari benoemde paus Franciscus al een aantal nieuwe leden, onder wie de Leuvense oud-testamentica Bénédicte Lemmelijn. <

