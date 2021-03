Rooms-katholieke bisschoppen roepen op te stemmen voor ‘het eigenlijke normaal’

De rooms-katholieke bisschoppen van Nederland vragen hun gelovigen in een herderlijk schrijven op 17 maart te gaan stemmen voor de Tweede Kamer. ‘Het normaal waartoe we zijn geroepen is dat van het Rijk Gods.’

Het stemlokaal in de Amsterdamse kerk 'De Duif' is al klaar voor de verkiezingen van 17 maart.

Utrecht

De huidige coronapandemie ‘legt nog meer de te grote ongelijkheid tussen mensen bloot dan anders al het geval is’, schrijven zij. ‘We moeten daarom na de coronapandemie niet terugkeren naar het ‘oude normaal’ van vóór de crisis, en ook niet naar welk ‘nieuw normaal’ dan ook. Het kan namelijk anders. In het oude normaal was er onrechtvaardigheid, geweld en aantasting van het milieu. We hebben nu meer dan ooit de kans de samenleving nieuw leven in te blazen.’

Stemmen is volgens de bisschoppen ‘een belangrijke taak waardoor we politici laten weten in wat voor samenleving we willen leven’. Zonder een stemadvies te geven, wijzen zij op een aantal punten waarmee kiezers bij hun keuze rekening kunnen houden.

