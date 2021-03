‘Iraakse christenen en moslims kijken uit naar de komst van paus Franciscus’

Bagdad

Franciscus zal gedurende drie dagen onder grote veiligheidsmaatregelen een groot aantal plaatsen bezoeken. Het meest wordt uitgekeken naar zijn bezoek aan het noorden van Irak, waar IS jarenlang huishield en veel christenen vermoorde en verdreef.

‘De paus loopt groot gevaar’, zegt Martin Banni, de 30-jarige Chaldeeuws-katholieke priester in Bagdad. Hij is afkomstig uit het noorden, uit de plaats Karamlech op acht kilometer afstand van Qaraqosh. ‘We hebben er als christenen grote zorgen over, maar we bidden dat alles goed zal verlopen.’

Afgelopen woensdag werd een Amerikaanse militaire basis op 250 kilometer van Bagdad nog aangevallen met een tiental raketten. ‘Maar paus Franciscus heeft direct gezegd dat zijn bezoek toch doorga..

