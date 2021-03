Paus verheugd over vertaling van encycliek door Russische moslims

Vaticaanstad

Franciscus uitte zijn verrassing en zijn vreugde over het feit dat moslims het initiatief tot de vertaling hadden genomen. Hij deed dat in een brief aan de Russische uitgever die de uitgave van de vertaling woensdag in het culturele centrum Pokrovskie vorota, in de binnenstad van Moskou presenteerde.

De derde encycliek van paus Franciscus spreekt over broederschap en sociale vriendschap. Hij geeft in deze tekst met hoge leerstellige autoriteit zijn visie op de sociaal-economische en ecologische uitdagingen van de mensheid vanuit de rooms-katholieke traditie. Franciscus ondertekende de encycliek in Assisi, de stad van de 13e eeuwse heilige Franciscus, die onder meer bekend staat om zijn ontmoeting met de Sultan van Egypte.

