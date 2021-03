Richt de samenleving zo in dat het makkelijker is om gezond te blijven

De lente is een tijd van vernieuwing en dat voel je des te meer als het lastig is om nieuwe dingen te kopen. Vooral op het gebied van kleding wordt de zaak penibel. Ik kan bijna niks meer met fatsoen aan. Ik ben vooral toe aan nieuwe kleren en ook aan een nieuwe foto want de vrolijke bolle toet die u hierboven aankijkt, is ingeruild voor een afgeslankter exemplaar.

Sinds het voorjaar van 2020 ben ik een goede twintig kilo afgevallen, is mijn bloedsuiker terug naar een acceptabele hoogte en eet ik meer dan zes ons verse groente per dag.

Mijn leefstijlcoach moedigt mij via Whatsapp en Zoom aan en ik voel me energieker en gezonder dan ooit. Het voelt als een zegen!

Natuurlijk, je moet het zelf doen – maar zonder ferme huisarts en een coach die..