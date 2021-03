Ierse bisschoppen bereiden nationale synode voor

Een priester gaat voor in de eucharistie in een lege kerk in Dublin.

Dublin

Binnen de rooms-katholieke kerk worden in verschillende landen dergelijke synodes of daarop lijkende kerkvergaderingen gehouden of voorbereid, onder meer in Duitsland, Zwitserland, Australië en Italië. Doel is dat de kerk zich vernieuwt dankzij een grotere inspraak van gelovigen.

Volgens het Britse katholieke weekblad The Tablet heeft de kerkleiding, die de afgelopen jaren door schandalen werd geplaagd, over hun plannen inmiddels overleg gehad met de Vaticaanse kardinaal Mario Grech. <

