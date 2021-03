Coronazorgen rond pausbezoek aan Irak

De pauselijke nuntius in Bagdad is minder dan een week voorafgaand aan het pausbezoek aan Irak positief getest op het coronavirus. Hoewel de Iraakse regering zegt dat het historische bezoek doorgang zal vinden, zijn er ook zorgen over gezondheid en veiligheid.

Bagdad

De nuntius, die een spilfiguur was in de organisatie van het pausbezoek dat van 5 tot 8 maart zal plaatsvinden, zit inmiddels samen met zijn medewerkers van de Vaticaanse ambassade in zelf-isolatie. De coronabesmetting van de nuntius, die de paus tijdens het bezoek had moeten begeleiden, staat het bezoek echter niet in de weg, laat de nuntiatuur weten.

Maar virologen zijn bevreesd voor de gevolgen van het bezoek. Samendrommende Irakezen zullen infectiehaarden kunnen vormen, vrezen zij. Het aantal besmettingen stijgt de afgelopen tijd snel in Irak, een land met een zwak gezondheidssysteem. Maar de Iraakse overheid wijst op strenge maskerverplichtingen en richtlijnen omtrent verplicht afstand houden en maximum aantallen deelnemers.

