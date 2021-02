Je kunt zelfs ongeduldig wachten op de dood

Wachten, daar ben ik niet altijd zo goed in. Soms kan ik met veel geduld in de rij voor de kassa staan of naar iemand luisteren, maar vaak wil ik de dingen die ik in mijn hoofd heb graag meteen uitgevoerd zien.

Geduld is een schone zaak, luidt het spreekwoord. Maar hoe graag zou ik weer eens gaan zwemmen, een museum bezichtigen, een concert of een voorstelling bijwonen, het is (af)wachten wanneer dit weer kan. En dan zijn voor mij de gevolgen minimaal, maar voor al die ondernemers die hun zaak zien wegkwijnen is het tandenknarsen en hopen dat er straks nog wat te redden valt. Dat is geen leuk wachten.



Al ons hele leven leren we te wachten, op de geboorte van een kind, op het volwassen worden, op een relatie of e..

