Stel je voor, straks maakt een vrouw deel uit van het rooms-katholieke leergezag

Voor het eerst in de geschiedenis krijgt een vrouw stemrecht tijdens een bisschoppensynode van de Rooms-Katholieke Kerk. Zolang dat maar een adviserende stem blijft, vinden ook behoudende katholieken dat waarschijnlijk geen probleem. Maar zo simpel is het niet.

Zoals we dat inmiddels van hem gewend zijn, heeft paus Franciscus niet met tromgeroffel een revolutionaire nieuwe wet afgekondigd, maar hervormt hij via een omweggetje. Dat is een heel katholieke strategie: je schept een precedent en daarna volgt de theologie vanzelf, omdat deze zich dan kan beroepen op ‘een traditie’.

Het stemrecht op bisschoppensynodes is nog steeds niet officieel opengesteld voor leken (m/v), maar er is vorige week een uitzondering geschapen. Het omweggetje loopt als volgt. De bisschoppensynode is in 1965 door paus Paulus VI opgericht als adviesorgaan en komt ten minste eens in de drie jaar bijeen. De statuten schrijven voor dat alle stemgerechtigde deelnemers tot de gewijde geestelijkheid moeten behoren. Maar de regels schrijven eveneens voor dat de ondersecretaris van de bisschoppensynode ook stemrecht heeft. En er staat nergens dat ook die een gewijde ambtsdrager moet zijn. Dus maakt Franciscus van dat gaatje gebruik en benoemde hij de Franse theologe Nathalie Becquart op die post.

Vernieuwingsgezinde katholieken hopen vurig dat er eindelijk eens verandering komt in de klerikale, uitsluitend mannelijke, structuur en cultuur. Maar telkens zet paus Franciscus de deur slechts op een kier. Het aantal kieren laat de frisse lucht echter wel van allerlei kanten binnendringen.

De vraag naar stemrecht van een vrouw tijdens een bisschoppensynode, heeft onder meer te maken met de rooms-katholieke visie op het leergezag (Latijn: magisterium). Dit wordt gevormd door de paus, samen met alle bisschoppen wereldwijd, en is dus gebonden aan het bisschopsambt.

Een bisschoppensynode bestaat weliswaar uit een afvaardiging van de wereldwijde bisschoppen, maar is toch slechts een adviesorgaan, zonder besluitvormende bevoegdheid. Voor besluitvormende vergaderingen reserveert de Katholieke Kerk het Latijnse synoniem voor het Griekse woord synode: concilie.

Maar paus Franciscus heeft in 2018 de statuten van de bisschoppensynode gewijzigd – met mogelijk grote gevolgen. In de nieuwe statuten staat dat de paus kan besluiten dat een specifieke synodevergadering niet slechts raadgevend, maar besluitvormend wordt. Als hij dat doet, betekent dat het door de synode aangenomen slotdocument ‘deel uitmaakt van het gewone leergezag van de opvolger van Petrus’. Het slotdocument wordt dan ‘gepubliceerd met de handtekening van de paus en van de leden’. Het kan dus zomaar gebeuren dat we in de toekomst een officieel document gaan zien dat deel uitmaakt van de officiële katholieke leer en waar de handtekening van een vrouw onder staat. Zij is daarmee lid geworden van het leergezag en dat zou ongekend zijn – niet zozeer omdat zij vrouw is, maar eerst en vooral omdat zij geen gewijde ambtsdrager is.



De ondersecretaris van de bisschoppenconferentie mag een leek zijn. En dus benoemde de paus Nathalie Becquart. - beeld afp / Alberto Pizzoli

Deze kieren zijn allemaal kleine stapjes in de zoektocht naar een bevredigend antwoord op de vraag, hoe de Rooms-Katholieke Kerk in het derde millennium moet gaan functioneren. Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) zijn er eerste stappen gezet om de paus en de andere bisschoppen in beter evenwicht te brengen. De kerk was steeds meer een absolute monarchie geworden, maar het concilie wilde de paus zijn plaats geven binnen het geheel van het bisschoppencollege, gevormd door alle bisschoppen wereldwijd.

Met dit idee van ‘bisschoppelijke collegialiteit’ wordt uitgedrukt dat de bisschop van Rome allereerst ‘bisschop onder de bisschoppen’ is, maar wegens zijn bijzondere positie als opvolger van Petrus ook een individuele verantwoordelijkheid heeft voor het geheel van de kerk.

Franciscus breidt deze ‘collegialiteit’ uit met zijn visie op ‘synodaliteit’. Daarmee drukt hij uit dat alle leden van de kerk spreekrecht hebben, ook over typisch kerkelijke onderwerpen. De katholieke cultuur is nog nauwelijks gewend leken echt te zien als ‘medeverantwoordelijken van het zijn en handelen van de kerk’ (zoals Benedictus XVI het zei). Te vaak zijn zij vooral ontvangers van sacramenten en assistenten van de geestelijkheid. In hoeverre ‘spreekrecht’ ook ‘stemrecht’ betekent, is dan ook een vraag voor de toekomst.

Maar die toekomst komt snel dichtbij: het thema van de bisschoppensynode van 2023 is namelijk precies ‘de synodaliteit van de kerk’. Opnieuw een kier. Of misschien wel een deur.