Nederlandse ‘spekpater’ Werenfried van Straaten valt van voetstuk: ‘poging tot verkrachting’

De Nederlandse pater Werenfried van Straaten (1913-2003) gold decennialang als een levende heilige. Hij richtte Kerk in Nood op, een internationale katholieke hulporganisatie die onderdrukte en vervolgde christenen bijstaat. Het Duitse weekblad Die Zeit onthulde maandag dat de pater ‘geloofwaardig’ beschuldigd is van een poging tot verkrachting, terwijl de organisatie en het Vaticaan probeerden dat uit de openbaarheid te houden.

Hamburg

‘De spekpater’ werd hij genoemd vanwege de inzameling van giften die hij na de Tweede Wereldoorlog voor hongerlijdende Duitsers organiseerde. Bij Belgische en Nederlandse boeren opgehaalde kleding, levensmiddelen en spek deelde hij uit aan hongerlijdende kinderen van de voormalige vijand. Vanaf de jaren vijftig steunde hij vooral katholieken in het communistische oostblok, later werd dat uitgebreid naar noodlijdende kerken overal ter wereld. Geboren in Mijdrecht in 1913 als Philipp van Straaten, trad hij in 1943 in bij de Norberijnen in Tongerlo (België) waar hij de naam Werenfried kreeg.

Een 20-jarige medewerker beschuldigde hem echter in 2010 van een poging tot verkrachting in 1973. Die Zeit, dat in haar christelijke bijlage Christ&Welt twee volle pagina’s aan de zaak besteedt, zegt een kopie van de brief in haar bezit te hebben, die het slachtoffer naar Kerk in Nood en verschillende Duitse bisdommen stuurde.

bedrag overgemaakt

De door Van Straaten gestichte organisatie Kerk in Nood (voorheen Oostpriesterhulp), waarvan het hoofdkantoor zich in Duitsland bevindt, heeft de informatie van Die Zeit bevestigd. De klacht tegen de ‘spekpater’ noemt de organisatie ‘geloofwaardig’.

Na haar klacht kreeg het slachtoffer - in overeenstemming wat toen in de Duitse Rooms-Katholieke Kerk gebruikelijk was in zaken van seksueel misbruik - een bedrag van 16.000 euro toegekend als erkenning van haar lijden. De archieven geven volgens Kerk in Nood aanleiding te denken dat Van Straaten in 1996 of 1997 een bedrag heeft overgemaakt aan de vader van het slachtoffer, die overigens zelf ook voor Kerk in Nood werkte.

Van Straaten leidde zijn organisatie van 1947 tot 2003 - Oostpriesterhulp werd in 1952 opgericht - met harde hand. Tussen 2009 en 2011 hield hulpbisschop Manfred Grothe uit Paderborn op verzoek van Rome een visitatie bij Kerk in Nood, om nooit opgehelderde redenen. Daar stootte hij op de beschuldigingen en eiste dat een zaligverklaringsproces direct werd stopgezet’, schrijft Kerk in Nood op haar website.

vertrouwelijkheid

De visitator sprak in zijn rapport over ‘aanzienlijke tekortkomingen in het personeelsbeleid’, alsmede een ‘onbehouwen levensstijl’ en ‘gevoeligheid voor facistische ideeën’ van Van Straaten. Dat is geen grote verrassing. De ‘spekpater’ werd in het bijzonder geïnspireerd door de Mariaverschijningen in Fatima (Portugal), die in een apocalyptische interpretatie sterk focusten op het communisme als aartsvijand van het christendom en als plan van de duivel. Nog steeds is Kerk in Nood een organisatie die een sterk-conservatieve vorm van katholicisme voorstaat dat op gespannen voet staat met het huidige pontificaat van Franciscus.

Kerk in Nood zegt geen gewag van de zaak te hebben gemaakt omdat het slachtoffer om vertrouwelijkheid had gevraagd. Toch werd er elk jaar een pontificale herdenkingsdienst voor Van Straaten gehouden in de Dom van Keulen en werden er tot voor kort allerlei boeken, stripverhalen en audio-opnames van Van Straaten verspreid door Kerk in Nood. En dat terwijl de top van de organisatie én Rome van de geloofwaardige beschuldigingen op de hoogte waren. <