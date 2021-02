Uithuiszetting dreigt voor ontslagen pastoor Pierre Valkering

Amsterdam

Als Valkering en zijn huisgenoot niet snel de pastorie verlaten, ziet het bisdom nog maar één oplossing: een deurwaarder inschakelen die hen uit de woning zet. Het bisdom Haarlem-Amsterdam deed donderdag ‘een dringende en allerlaatste oproep’ aan Valkering om de pastorie, die eigendom is van de parochie, te verlaten.

Pierre Valkering werd in de zomer van 2019 uit zijn ambt als pastoor ontheven. Aanleiding was de publicatie van een autobiografie, waarin hij uitvoerig schrijft over zijn homoseksuele levensstijl, pornoverslaving en bezoek aan darkrooms en gaysauna’s. Hij erkende dat hij zich niet aan zijn celibaatsgelofte heeft gehouden. Voor de toenmalig bisschop Jos Punt was dat uiteindelijk reden hem uit zijn ambt te zetten.

Bijna twee jaar later woont hij nog steeds in de ambtswoning van de parochie. ‘Daarmee houdt hij zonder enige titel de ambtswoning voor de nieuwe pastoor bezet en dat vindt het bisdom onaanvaardbaar’, zegt woordvoerder Jan-Willem Wits van het bisdom.

Na zijn ontslag bood het bisdom de voormalige pastoor een nieuwe woning aan en vroeg hem diverse keren de pastorie te verlaten. Omdat Valkering zich bleef verzetten tegen een verhuizing, stapte het bisdom naar de rechter. Die stelde het bisdom op 30 december in het gelijk. De rechtbank beval Valkering en een medebewoner de pastorie voor 12 februari te verlaten.

Vertrekt de voormalige pastoor niet, dan ziet het bisdom geen andere optie meer dan een deurwaarder in te schakelen. Bisschop Jan Hendriks noemt de situatie ‘spijtig en pijnlijk’. ‘Ook voor de parochie is het verschrikkelijk dat je naar de rechter moet om een voormalige pastoor uit de ambtswoning te zetten. We hebben echt alles gedaan om dit te voorkomen en ons steeds zeer clement opgesteld.’

Pierre Valkering reageerde donderdagmorgen niet op een verzoek zijn visie op de zaak te geven.