Sombere paus wijst diplomaten op gevaar van democratisch deficiet en politieke confrontaties

Vaticaanstad

De paus hield zijn uitzonderlijk lange toespraak van 55 minuten tot de in Rome zetelende ambassadeurs bij de Heilige Stoel. De Heilige Stoel heeft diplomatieke betrekkingen met 187 staten en verschillende internationale organisaties.

Regeringsleiders en overheden moeten volgens Franciscus de confrontatie aangaan met ‘de moeilijkheid, om niet te spreken over het onvermogen, om gezamenlijke en gedeelde oplossingen te zoeken voor problemen die onze planeet betreffen’. De democratische crisis voegt zich bij de andere drie crisissen die de paus schetste, namelijk de coronacrisis, de economische crisis en de ecologische crisis.

Hij citeerde de woorden van paus Pius XII uit diens kerstboodschap van het oorlogsjaar 1944 waarin deze wees op ‘twee democratische burgerrechten’, namelijk ‘het recht om zijn mening te uiten over de plichten en offers die iemand worden opgedrongen en het recht niet te moeten gehoorzamen zonder gehoord te zijn’.

Chair brought in for ⁦⁦⁦⁦⁦⁦@Pontifex⁩ ‘ photograph with the diplomatic corps. COVID proof, in a different set-up than usual, CD masked and physically distancing. pic.twitter.com/tN6Rp6ZePh — Caroline Weijers (@WeijersCaroline) February 8, 2021

Volgens de paus vraagt het democratisch proces erom ‘dat we de inclusieve, vreedzame, constructieve en respectvolle dialoog tussen alle delen van de samenleving in elke stad en elk land voortzetten’. In het gebrek daaraan ziet hij ook een oorzaak van het populisme.

In het bijzonder uitte Franciscus zijn bezorgdheid over de politieke situatie in Myanmar, het land dat hij in 2017 bezocht, maar waar het leger onlangs onverwacht de macht overnam. Over het akkoord dat het Vaticaan in 2018 met China sloot over de benoeming van katholieke bisschoppen, zei Fransicsus dat dit akkoord ‘wezenlijk van pastorale aard’ is. ‘De Heilige Stoel vertrouwt erop dat het aangevangen proces kan worden voortgezet in een geest van wederzijds respect en vertrouwen, en zo verder kan bijdragen tot de oplossing van vraagstukken van gemeenschappelijk belang’. <