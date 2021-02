Zwakte brengt ons samen, solidariteit maakt ons tot een samenleving

In het Nederlands Dagblad (1 februari) las ik over een nieuwe feestdag die door paus Franciscus is ingevoerd. De Werelddag voor Grootouders en Ouderen, te vieren op de zondag het dichtst bij de feestdag van de heilige Joachim en Anna, de opa en oma van Jezus.

De paus wijst erop dat ouderen een bron van zegen zijn in ons leven, maar dat zien wij niet altijd terug. Integendeel: ouderen en zwakken worden vaak gezien als een last voor de samenleving. Nu het coronabeleid voor de zoveelste keer dreigt vast te lopen, staan de kranten vol met columnisten die ervoor pleiten het 'dorre hout' op te offeren, zodat de samenleving het gewone leven weer kan oppakken.

Deze bijdragen tonen duidelijk aan dat het validisme sterk aanwezig is in onze samenleving. Validisme wil zeggen: een discriminerende of uitsluitende houding tegenover mensen met een beperking of andere hulpvraag. De waarde van het menselijk leven wordt dan begrepen als functie van je gebrek aan hulpbehoevendheid. Validisme ondermijnt de samenle..

