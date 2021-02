Paus roept Italiaanse bisschoppen op een nationale synode te houden

Rome

De paus deed zijn uitspraken zaterdag ten overstaan van vertegenwoordigers van de dienst catechese van de Italiaanse bisschoppenconferentie.

De oproep van Franciscus is opvallend, omdat momenteel ook in Duitsland en Australië aan een synodale weg gewerkt wordt. De zogenaamde ‘synodale weg’ die in Duitsland door de bisschoppen aldaar is ingeslagen wordt vanuit Rome juist met argusogen gevolgd omdat de Duitse katholieken er de meest heikele thema’s op het programma hebben gezet: levensstijl van priesters, seksuele moraal, uitoefening van autoriteit in de kerk en de plaats van vrouwen in de kerk.

Zowel in Duitsland als Australië willen de bisschoppen het vertrouwen van de gelovigen weer terugwinnen na de vele misbruikschandalen.

In I..

