Paus: financiële redenen voor verzet tegen hervorming huwelijksrecht

De hervorming van het kerkelijk proces van nietigverklaring van huwelijken in de rooms-katholieke kerk wordt tegengewerkt door advocaten die financieel op achteruit dreigen te gaan. Dat zei paus Franciscus zaterdag in een toespraak tot kerkelijke rechters.

Vaticaanstad

Franciscus zei na zijn hervorming van de nietigverklaringsprocedure in 2015 veel brieven en weerstand te hebben ontvangen. In de katholieke kerk kan een huwelijk door een kerkelijke rechtbank worden nietigverklaard, wat betekent dat het huwelijk niet ontbonden wordt, maar geacht wordt nooit te hebben bestaan omdat bijvoorbeeld achteraf blijkt dat een van beide partners niet volledig vrij was in het geven van het ja-woord.

‘Bijna alle brieven kwamen van advocaten die klanten dreigden te verliezen’, zei Franciscus - zijn uitgeschreven toespraak even naast zich neerleggend. ‘In Spanje is er een veelzeggend gezegde: ‘Ezels dansen voor geld’’, voegde hij er aan toe.

