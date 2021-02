Paus Franciscus lanceert ‘Werelddag van grootouders en ouderen’

Vaticaanstad

Volgens de paus zijn grootouders vaak vergeten en ‘vergeten we de rijkdom van hun bijdrage aan het bewaren en doorgeven van onze wortels’.

De vierde zondag van juli valt elk jaar in de buurt van het katholieke feest van de heilige Anna en Joachim op 26 juli. Dit zijn volgens een buitenbijbelse traditie de namen van de grootouders van Jezus. ‘De Heilige Geest wekt ook vandaag in oudere mensen gedachten en woorden van wijsheid’, zei Franciscus na zijn wekelijkse Angelusgebed. Paus Franciscus zal zelf tijdens de eerste editie van deze dag op zondag 25 juli 2021 voorgaan in een eucharistieviering, liet het Vaticaan weten.

‘Ouderen herinneren ons eraan dat ouderdom een geschenk is en dat grootouders de band zijn die verschillende ge..

