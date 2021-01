Wij zijn niet ‘beter’. De kerk is een volk van zondige en tegelijk genezen mensen

Het interview met de Poolse, van zijn rooms-katholieke geloof gevallen theoloog Tomasz Polak stemde tot nadenken. Polak verloor niet alleen zijn geloof in de kerk (vanwege fouten en zonden van christenen en kerkleiders, of vanwege ingeslopen zondige structuren). Hij verloor zijn geloof in God zelf, omdat volgens hem de kern van het christendom al een fundamentele fout bevat, zodat het met de kerk alleen maar fout kan gaan. Deze kern komt volgens hem voort uit ‘de overtuiging dat christenen op zekere wijze uitverkoren zijn: wij zijn beter, want wij behoren al tot de betere wereld die zich in Jezus aan ons heeft getoond’.

