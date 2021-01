Indiase jezuïet (83) al meer dan honderd dagen in gevangenis maar Indiase overheid wil niet wijken

Mumbai

De 83-jarige Stanislaus Lourduswamy - door iedereen Stan Swamy genoemd - lijdt aan Parkinson en bevindt zich al sinds meer dan honderd dagen in de armzalige omstandigheden van een Indiase gevangenis in de stad Mumbai.

‘Ik waardeer ten zeerste de overvloedige solidariteit door vele mensen over de hele wereld’, liet de pater via een brief weten. ‘Deze solidariteit schenkt me ongelofelijk veel kracht en moed, te meer omdat in de gevangenis de enige zekerheid die we hebben de onzekerheid over alles is.’

Pater Swamy werd op 8 oktober 2020 gearresteerd en sindsdien zit hij vast in een Indiase gevangenis op 1800 kilometer van zijn woonplaats. Swamy staat bekend om zijn strijd voor de rechten van de inheemse bevolking in de Indiase deelstaat..

