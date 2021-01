De 1100 armste katholieke bisdommen krijgen minder geld uit Rome

Kardinaal Luis Antonio Tagle heeft 1100 bisdommen in met name Afrika, Azië en Latijns-Amerika gevraagd minder of geen aanspraak te maken op de geldstromen die zij jaarlijks vanuit Rome krijgen via de Pauselijke Missiewerken (PMW).

Kardinaal Luis Antonio Tagle temidden van gelovigen in de Fillipijnen.

Vaticaanstad

De reden is dat de inkomsten van de PMW sinds de coronapandemie ‘drastisch zijn gedaald’. Tagle, die aan het hoofd staat van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren, schrijft dat in een brief aan de betreffende bisschoppen waarover de katholieke Franse krant La Croix beschikt.

De Pauselijke Missiewerken zijn volgens Tagle, die in het Vaticaan verantwoordelijk is voor alle lokale kerken in katholieke missiegebieden, ‘geheel afhankelijk van de vrijgevigheid van donateurs’.

De PMA, die rechtstreeks onder Tagles Congregatie vallen, verdelen jaarlijks rond de 25 miljoen euro over de arme kerken. In Rome hoopt men dat wanneer sommige lokale kerken met minder of zonder subsidie uit Rome uit kunnen komen, dit h..

