Katholieke Pool sterft na stopzetten voeding

Een rooms-katholieke Pool die sinds november 2020 in vegetatieve toestand in een Engels ziekenhuis lag is dinsdag overleden. Terwijl zijn familie hevig verdeeld was over het stopzetten van kunstmatige voeding, bemoeiden politici en bisschoppen uit zowel Polen als Groot-Brittannië zich de afgelopen weken publiekelijk met de zaak.

Londen – Warschau

‘Mijnheer Sławomir’ heet hij in de Poolse pers. ‘R.S.’ noemt men hem in het Verenigd Koninkrijk. Hij woonde sinds meerdere jaren in Engeland. Na een hartaanval op 6 november 2020 en het daarop volgende zuurstoftekort in de hersenen, raakte de man in coma, waaruit hij later toch weer ontwaakte.

Volgens de artsen van het ziekenhuis van Plymouth was er echter nauwelijks kans dat hij vanuit zijn vegetatieve staat terug zou kunnen keren naar minstens een minimaal besef van eigen leven. Daarom vroeg het ziekenhuis de rechter toestemming om te stoppen met kunstmatige toediening van vocht en voeding.

tegen besluit

De in Engeland levende vrouw en kinderen van de man waren het met dat verzoek eens, maar ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .