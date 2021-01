De Katholieke Kerk als aanmatigend systeem: ‘Denkt over alles iets verplichtends te moeten zeggen’

Tomasz Polak was een vooraanstaand Pools theoloog. Onlangs publiceerde hij zijn 25e boek; daarin analyseert hij de problemen waarmee zowel de Rooms-Katholieke Kerk als de Poolse natie kampen. Zelf legde hij zijn priesterambt neer en zegde de kerk en ook het geloof vaarwel. Het instituut is volgens hem niet te hervormen.

‘Ik ben na jarenlang nadenken tot de conclusie gekomen dat ik in geweten het kerkelijke instituut en de kerkelijke gemeenschap niet meer kan vertegenwoordigen’, verklaarde Tomasz Polak (68) op 9 maart 2007. Het was een keerpunt in zijn leven en in zijn succesvolle carrière als priester en theoloog. Hij had zijn tijd kunnen volmaken, als hoogleraar aan een pauselijke faculteit, priester van de rijke en machtige Poolse kerk, lid van de Vaticaanse Internationale Theologencommissie.

Maar plotseling was alles anders. Hij trad eerst uit het priesterambt en enkele maanden later ook uit de kerk zelf. ‘Ik ben atheïst’, zegt hij nu beslist. En toch kun je hem af en toe erop betrappen dat hij tijdens het interview nog over ‘wij’ spreekt, als hij het..

