Voormalig hoofd van Vaticaanse bank moet negen jaar Vaticaanse cel in

Een 81-jarige bankier en twee advocaten van 97 en 55 zijn in een uniek proces door de Vaticaanse rechter veroordeeld voor verduistering van miljoenen euro’s. De oudste twee moeten bijna negen jaar de Vaticaanse cel in.

Vaticaanstad

Acht jaar en elf maanden celstraf legde de rechtbank de 81-jarige Angelo Caloia, die het IOR tussen 1999 en 2009 leidde, op. De 97-jarige advocaat Gabriele Liuzzo kreeg dezelfde gevangenisstraf. Diens zoon Lamberto Liuzzo (55) moet van de rechter vijf jaar en twee maanden de cel in.

Zij zouden via Luxemburgse bedrijven minstens 29 gebouwen onder de marktwaarde hebben verkocht en het prijsverschil, via Zwitserse bankrekeningen in eigen zak hebben gestoken. Alle drie kregen boetes tussen de 8.000,00 en 12.500,00 euro. Daarnaast moet 55 miljoen euro worden terugbetaald, maar dit bedrag kan door een civiele rechter nog worden verhoogd.

Het proces tegen de drie begon al in 2018 en is uniek in de Vaticaanse geschiedenis. Het is..

