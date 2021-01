Het begint met goed, dan komt er overmoed en daarna volgen de rampen

Op de (toen nog) lagere school leerde ik over de val van het Romeinse Rijk in 476 en ik bedacht wat een impact dat gehad moet hebben. Een zich oppermachtig voelend bewind -dat ook in die tijd grote innovaties heeft gekend onder andere qua infrastructuur - implodeerde. De inwoners van het rijk werden onder de voet gelopen en hun goed georganiseerde leven kwam er geheel anders uit te zien.

Zelf vind ik het interessant dat wij telkens denken dat we iets nieuws beleven terwijl de mensheid in andere vorm het al eerder beleefd heeft.

Ook de Bijbel staat vol met verhalen van rampspoed, onenigheid en hoogmoed. Neem het verhaal van de toren van Babel. In hun eigen wijsheid vonden de mensen dat ze een toren moesten bouwen die tot in de hemel rijkte, de sky was zelfs niet de limit. Gedurende de bouw bleek dat men elkaar niet meer kon verstaan en de toren bereikte nooit de hemel.

Voor maart 2020 leek in onze samenleving alles mogelijk, de sky was ook daar de limit niet, want we vlogen ongebreideld de wereld over en de mensheid heeft zich inmiddels definitief in de ruimte gevestigd. Op zich allemaal prachtige ontwikkelingen, Zeker ook ..

