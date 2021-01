Aartsbisschop van Valencia verkoopt kunstschatten voor armenzorg

Valencia

Het gaat om veertig schilderijen die op de eerste etage van het bisschoppelijk paleis hangen, waar zich ook het appartement van de aartsbisschop bevindt. Daarnaast zullen meerdere bisschopskruizen en beeldhouwwerken uit het privé-bezit van de kardinaal worden verkocht.

‘Uw bisschop gaat afzien van goederen die noch van hem, noch van u zijn, maar van de armen, want de kerk is een kerk van de armen en een kerk voor de armen’, schrijft de 75-jarige kardinaal in een herderlijke brief. De hulp zal in het bijzonder bedoeld zijn voor daklozen, migranten, maar ook vrouwen ‘die op meerdere wijzen misbruikt worden’. Vlak voor de definitieve verkoop zullen alle inwoners van Valencia ze nog een laatste keer kunnen aanschouwen tijdens een uitz..

