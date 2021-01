Zijn ‘het heilige’ en ‘het vrouwelijke’ dan toch te verenigen? De paus breekt met het traditionele idee

Paus Franciscus besloot vorige week dat vrouwen lector en acoliet kunnen worden. Daarmee geeft hij als signaal dat ook vrouwen in de ‘heiligste ruimte’ van de kerk hun plaats hebben. Is het daarmee gedaan met de ingeslopen gedachte dat vrouwen minder ‘beeld van God’ zijn dan mannen?

Bij het binnentreden van een kerk, aan het begin van de eucharistie, begroet de rooms-katholieke priester kussend het altaar. Ook gelovigen knielen er eerbiedig voor, wanneer zij de kerk binnengaan. De ruimte rond het altaar geldt in katholieke kerkgebouwen als centrale heilige plek. ‘Altaar’ komt van het Latijnse woord altus, dat ‘verhoogd’ betekent. Een altaar is in verschillende godsdiensten symbolisch de plek waar hemel en aarde elkaar raken.

In het christendom is de plek waar het goddelijke en menselijke elkaar op onovertroffen wijze raken, natuurlijk Christus zelf. In Hem heeft God zich met de wereld verzoend. Het kerkelijke altaar staat dus niet alleen symbool voor het verlossende offer van Christus als Lam van God, maar veel ..

