Engelen bestaan echt. Ik heb er één ontmoet, thuis bij mijn moeder

Engelen komen niet alleen voor in kerkboeken. Ze bestaan echt. Ik heb er een ontmoet.

Mijn moeder zit sinds afgelopen zomer in een verpleeghuis in Frankrijk. Door depressie en zware angstaanvallen, was de situatie voor haar thuis niet meer houdbaar. We hoopten dat ze in het verpleeghuis, omringd door goede zorg en aandacht, zou opkrabbelen.

Maar het tegendeel gebeurde. Ze hoort de hele dag gekerm en geschreeuw van zwaar dementerenden. De zorg is, mede door de enorme druk, zeer gebrekkig. Het is een nachtmerrie voor mijn moeder waar ze niet uit kan ontwaken.

Iedere dag heb ik telefonisch contact met mijn moeder. Ze voelt zich verloren.

Haar gevoel dat we haar verlaten hebben stopt ze niet onder stoelen of banken. En al verze..