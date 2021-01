De ‘Papa Francisco’ brengt medische hulp naar inheemse Amazonebevolking

Brasilia

‘Deze boot doet wonderen’, zegt broeder Joel Sousa die bij de coördinatie van de boot betrokken is. ‘Het brengt gezondheidszorg en hoop aan al deze mensen aan de rivier.’ Dat zijn er zo’n 700.000, in dorpen aan de rivier of dieper in het Amazonewoud.

Het idee van een medische boot op de Amazonerivier kwam van paus Franciscus zelf. Tijdens zijn bezoek aan een Franciscaans ziekenhuis in Rio de Janeiro in 2013 vroeg hij de daar aanwezige Franciscanen of zij wellicht ook met hun medische diensten in de Amazone aanwezig waren. Dat bleek niet het geval. ‘Dan moeten jullie gaan’, zei Franciscus toen.

Er verstreek tijd, maar de Franciscanen gingen. Ondertussen lanceerde de paus een heuse bisschoppensynode om met gelovigen, priesters ..

