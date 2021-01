‘Duistere Vaticaanse geldstromen’ blijken Australisch rekenfoutje

Canberra

Het Australische departement voor bestrijding van fraude en witwaspraktijken heeft nog eens goed in de boeken gekeken nadat men daar ook in de gaten had gekregen dat deze bedragen vele malen hoger waren dan het totale Vaticaanse budget over die jaren.

Uiteindelijk gaat het over 6 miljoen euro, zo blijkt uit een door Australië en het Vaticaan gezamenlijk doorgevoerde herberekening. En het betreft slechts 362 overboekingen, allemaal netjes volgens de regels.

‘Een programmeerfoutje in de computer’ was het volgens de krant The Australien. Italiaanse overboekingen zouden in de Vaticaanse cijfers zijn meegenomen.

