93-jarige Benedictus XVI laat zich ook inenten tegen corona

Vaticaanstad

Dat zei diens begeleider, aartsbisschop Georg Gänswein tegen het Duitse persbureau KNA. Het Vaticaan heeft 10.000 coronavaccins van fabrikant Pfizer gekocht voor alle inwoners en medewerkers, alsmede voor hun familieleden en gepensioneerde medewerkers van het ministaatje.

Benedictus XVI is sinds maandag langer emeritus-paus dan de 2.873 dagen dat hij paus was. Daarmee heeft zijn opvolger Franciscus hem inmiddels ingehaald als het gaat over pontificaatsduur. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .